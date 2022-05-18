قائد شرطة كركوك يوصل صوت المتظاهرين الى الجهات العليا

2022/05/18 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت مشكلة المتظاهرين من المتدربين من عقود شركة نفط الشمال شبه يومية (وحمايتهم واجب على عاتق القوات الامنية وما يمسهم يمسنا ومطالبهم المشروعه لكسب قوتهم اليومي مقدس لدينا ) بهذه الكلمات وقف قائد شرطة كركوك بين ابناءه من المتظاهرين وأجرى العديد من الاتصالات بأعضاء البرلمان لغرض عقد لقاء بينهم وايصال صوتهم الى الجهات ذات العلاقة وتوحيد صفوفهم ومطالبهم المشروعه وتم فض التظاهرة بعد حضور قائد الشرطة بدون اي حادث

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