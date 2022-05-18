إسرائيل لا تأبه بالإدانات الدولية بشأن قتل شيرين أبو عاقلة… رغم محاولات أمريكية وأوروبية بالتحقيق بذلك

2022/05/18 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل باغتيالها شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها أثبتت أنها لا تأبه بالإدانات الدولية، في وقت ينتظر فيه أن يتباحث مسؤولون أميركيون مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الاغتيال.



ويتوقع أن يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس اليوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وتتصدر المباحثات ملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقمع قوات شرطة الاحتلال الإٍسرائيلي تشييع جنازتها في القدس المحتلة.



وكانت الإذاعة الإٍسرائيلية قد أكدت أن المسؤولين الأميركيين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات حول تصرف قواتهم في قضية أبو عاقلة.

وفي وقت سابق، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب إن 10 من أعضاء الكونغرس على الأقل وقعوا رسالة لمطالبة السلطات الأميركية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة، في حين جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إسرائيل للإسراع في إنهاء التحقيق في حادث اغتيال أبو عاقلة.

وكان موقع “إنترسبت” (Intercept) الإخباري الأميركي قد نقل أول أمس الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن نائبين ديمقراطيين في الكونغرس يسعيان إلى الحصول على توقيعات مشرعين على رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي والخارجية الأميركية بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

المصدر: الجزيرة

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