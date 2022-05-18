2022/05/18 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 145 شخصا للشفاء، من دون تسجيل وفيات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 11375”.

ظهرت المقالة موقف وبائي بلا وفيات..



انخفاض بإصابات كورونا في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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