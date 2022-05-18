روسيا تعلن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا

2022/05/18 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم

الأربعاء، طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا،

وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس

في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس.

وطلبت وزارة الخارجية من الدبلوماسيين

الفرنسيين مغادرة روسيا

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