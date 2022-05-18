التعليم: 50 ألف طالب يؤدون الامتحان التنافسي للدراسات العليا

2022/05/18 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التعليم العالي والبحث

العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب،

الأربعاء، عن تأدية 50 ألف طالب الامتحان

التنافسي للدراسات العليا في 35 جامعة

ومؤسسة تعليمية.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان

صحفي ، ان "

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