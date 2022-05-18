اتحاد الكرة يعلق على جدلية عدد القاب الشرطة

2022/05/18 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الاتحاد العراقي بكرة القدم، على جدلية عدد القاب نادي الشرطة في الدوري الممتاز.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة احمد الموسوي في مؤتمر اتحاد الكرة الاسبوعي إن “اتحاد الكرة سينشر تفاصيل رسمية معتمدة حول الفرق المتوجة بلقب الدوري العراقي”.وبين أن “هناك الكثير من البطولات التي لايمكن احتسابها لانها كانت عبارة عن دوريات […]

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