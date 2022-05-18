2022/05/18 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط، يبحث مع السفير الايطالي، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في العراق ——— استقبل السيد وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الاربعاء، السفير الايطالي لدى العراق السيد “ماوريتسيو كريكانتي” والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط الدكتور ساهر عبدالكاظم، بحث اوجه التعاون المشترك بين […]

ظهرت المقالة ملف المياه حاضراً..



العراق يبحث مع إيطاليا تنفيذ مشاريع خدمية أولاً على ايرث نيوز.

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