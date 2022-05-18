ما توقعات الخبراء بشأن أول اجتماع للبنك المركزي المصري بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة؟

2022/05/18 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث للعام الجاري، الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين بأن تتجه اللجنة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 1%

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