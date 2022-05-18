العاصفة الترابية تصل الإمارات.. وتحذير للسكان

2022/05/18 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الإماراتية، الأربعاء، تحذيرا من عواصف ترابية، وحثت السكان على البقاء متيقظين، حيث تتعرض الدولة الخليجية لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.

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