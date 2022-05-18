2022/05/18 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع – وسام الملاأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار منع الإبادة الجماعية أليس نديريتو، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد النسيج الاجتماعي في العراق.واشارت نديريتو، خلال كلمة لها في مؤتمر حوار الأديان حول ضحايا عصابات داعش الإرهابية والناجين منها، وبناء الدعم للمساءلة وتعزيز التماسك المجتمعي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، وإلى "ضرورة القيام بتوحيد النسيج الاجتماعي للبلاد من بغداد إلى أصغر قرية في أقصى البلاد".وأضافت، أن "يونامي وبرنامج الأمم المتحدة يدعمان ذلك"، مشيرة إلى أن "العديد من المجتمعات تشعر حتى الآن بأنها مهمشة ويشعرون بالحاجة إلى حماية لغتهم وديانتهم لذلك لابد من مواجهة المظالم القديمة".ولفتت، إلى أن "المجتمع العراقي اختبر الآثار الجسيمة لعدم التعامل مع المظالم القديمة لذلك يجب التعامل مع الاختلاف بين الاطياف كميزة وليست كمعظلة"، مؤكدة "الاستعداد لدعم الجهود كافة في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصية دولية بتوحيد النسيج الاجتماعي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصية دولية بتوحيد النسيج الاجتماعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).