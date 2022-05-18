منازل مدمرة وهجرة سكانية.. فيضانات “مُرعبة” تضرب الهند وتخلف ضحايا

2022/05/18 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في ولايتي أسام وميغالايا في شمال شرق الهند.وتسببت الفيضانات في تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق.وتوقفت خدمات السكك […]

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فيضانات “مُرعبة” تضرب الهند وتخلف ضحايا أولاً على ايرث نيوز.

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