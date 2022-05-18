صحيفة عبرية: هناك أصوات عراقية داعمة للتطبيع مع اسرائيل

2022/05/18 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اعترفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في تقرير لها ، الاربعاء، بوجود اصوات داعمة للكيان الاسرائيلي في العراق وان هناك مشروع في البرلمان العراقي لتمرير قانون من شأنه ان أن يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة لمن تجرأ حتى على الدعوة إلى التطبيع مع “اسرائيل”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا […]

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