عمار الحكيم .. لا نرتجي إلا رضا الله

2022/05/18 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، اليوم الأربعاء ، رفضه زج المرجعية الدينية في الصراع السياسي

وأكد الحكيم في تغريدة تابعتها “قناة التغيير الفضائية”، رفضه القاطع لمساعي بعض الأطراف والشخصيات السياسية زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي الحالي ومعاتبتها لعدم إبداء الرأي و تحميلها مسؤولية تتحملها الكتل السياسية المعنية بالتفاهم فيما بينها لإيجاد مخرج للإنسداد السياسي الذي تشهده البلاد

وأضاف أن “المرجعية الدينية العليا كانت ولاتزال وستبقى المدافع الأمين عن مصالح البلاد والعباد ولاترتجي من ذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى ومصالح عباده”.

ونؤكد أن المرجعية الدينية العليا كانت ولاتزال وستبقى المدافع الأمين عن مصالح البلاد والعباد ولاترتجي من ذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى ومصالح عباده.https://t.co/hA03ZnGRsq

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) May 18, 2022

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