العواصف الترابية ترفض الهدنة.. اجتياح جديد للإمارات والسلطات تستنفر

2022/05/18 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرا من حصول عواصف ترابية وحثت السكان على البقاء متيقظين حيث تتعرض الدولة لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى “توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم وسلامة […]

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اجتياح جديد للإمارات والسلطات تستنفر أولاً على ايرث نيوز.

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