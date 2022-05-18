الدولة البوليسية والاعتقال السياسي - التيتي الحبيب

2022/05/18 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الأحداث 458لا زالت السجون المغربية تعج بالعشرات من المناضلين المعتقلين على خلفية حراك الريف او على خلفية أنشطتهم النضالية في الحركة الطلابية او في الواجهات الحقوقية والنقابية والصحافية يؤدون ضريبة مواقفهم الشجاعة الرافضة للظلم والاستبداد السياسي وهدر الحقوق والتعدي على المكتسبات البسيطة التي انتزعها شعبنا بفضل تضحيات غالية.تسارع الدولة البوليسية الى تصفية اثار ونتائج حركة 20 ......





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