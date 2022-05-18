كورونا بالعراق يصيب 126 شخصا من دون وفيات

2022/05/18 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة ان حصيلة الاصابات

بكورونا اليوم الاربعاء بلغت 126

اصابة فيما بلع عدد حالات الشفاء: 145

حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة: 0

واضاف البيان ان عدد الذين تلقوا اللقاح

اليوم: 13375 شخصا

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