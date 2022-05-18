2022/05/18 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية تسجيلا فيديويا

عن زيارة قام بها السفير

الياباني سوزوكي كوتارو مدينة كربلاء

المقدسة صباح اليوم الاربعاء

[https://non14.net/147351]18/5/2022

وتظهر اللقاطات مدى انبهار السفير

"س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوضح انبهار السفير الياباني بعمارة مرقد الامام الحسين اثناء زيارته لكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوضح انبهار السفير الياباني بعمارة مرقد الامام الحسين اثناء زيارته لكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).