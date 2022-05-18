محمود المشهداني يصدر توضيحا بشأن تصريح عن المرجعية أثار الجدل

2022/05/18 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصدر النائب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تصريح له عن المرجعية الدينية أثار الجدل مؤخرا وقال المشهداني في بيان تلقته ايرث نيوز، جاء فيه “اولا وقبل كل شيء نحن نقدر ونحترم مراجعنا الكرام وهم اصحاب المراتب العلية والسيوف المجربة في الملمات واصحاب الحكمة ورجاحة القول حين تدلهم الخطوب”.وأضاف “المعروف من […]

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