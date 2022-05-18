أين اللحم؟.. دعوى قضائية ضد

2022/05/18 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع بعض عملاء سلسلتي مطاعم الوجبات السريعة، ماكدونالدز ووينديز، دعوى قضائية، تتهمهما بالتضليل الإعلاني بشأن كمية اللجم الموجودة في الساندويتشات، بحسب ما أفاد موقع "ياهو فاينانس".

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