2022/05/18 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / بعد التوتر الذي شهدته بعض المناطق اللبنانية عقب صدور نتائج الانتخابات النيابية، أصدر “حزب الله” و”حركة أمل” بيانا مشتركا وجها من خلاله دعوة إلى مناصريهما.وقال “حزب الله” و”حركة أمل” في بيانهما إن “حركة أمل” و”حزب الله”، وإذ يتفهمان مشاعر مناصريهما بعد كل التحريض والشحن والاستفزاز قبل الانتخابات النيابية، وإذ يمتنان لكل […]

ظهرت المقالة حزب الله وحركة أمل يخاطبان مناصريهما والأمن اللبناني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله وحركة أمل يخاطبان مناصريهما والأمن اللبناني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله وحركة أمل يخاطبان مناصريهما والأمن اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).