بحادثة هي الأولى من نوعها في 2022.. اغتيال مدني شمالي ديالى

2022/05/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الأربعاء، باغتيال مدني بحادثة هي الأولى من نوعها شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنيا اغتيل في ظروف غامضة على طريق زراعي قرب قرى أبو تمر شمال قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف، إن "الحادثة تعد الأولى من نوعها منذ مطلع العام الجاري"، مشيرا إلى إن "فريقا امنيا باشر بالتحقيق في الحادثة لمعرفة فيما إذا كانت دوافعها إرهابية أو جنائية".

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