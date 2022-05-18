2022/05/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر النائب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عدم الاساءة لمقام المرجعية.

وقال المشهداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) "وقبل كل شيء نحن نقدر ونحترم مراجعنا الكرام وهم اصحاب المراتب العلية والسيوف المجربة في الملمات واصحاب الحكمة ورجاحة القول حين تدلهم الخطوب"، مبينا انه "المعروف من العتاب يكون من المحب للمحبوب ومن الصغير على الكبير".

وأضاف ان "دافعي كان والله شهيد على ما اقول هو حرصي بطلب العون من الاب الروحي الذي يسمع له كل الناس بكافة مذاهبهم وتوجهاتهم لاسيما قد جربناهم في الشدائد وكانوا عند حسن ظن الجميع وخصوصا عندما يكون الامر في مصلحة العباد والبلاد".

وأوضح ان "ما اقتطع من تصريحنا هو عمل مغرض وتشويش متعمد نحن ابعد ما نكون عنه وقد علم القاصي والداني موقفنا من كل مراجعنا بكافة اطيافهم الدينية"، مؤكدا "نحن لا نحمل المسؤولية للمراجع الكرام وانما يتحمل ذلك قادة الكتل حصرا".

وتابع "ومن عظيم حرصي على الامن والاستقرار وتلافي ما لا يحمد عقباه طلبت من مراجعنا الكرام التدخل لاصلاح ذات البين وهم لذلك اهلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني يصدر توضيحاً بشأن عدم الاساءة لمقام المرجعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشهداني يصدر توضيحاً بشأن عدم الاساءة لمقام المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).