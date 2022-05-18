2022/05/18 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة ـ واع ـ صبا سامي كشفت دائرة صحة البصرة، اليوم الأربعاء، عن اجراءاتها بشأن مرض الحمى النزفية.وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة، تحسين صادق النزال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ردهة كاملة بملاك طبي وصحي مختص خصصت في مستشفى البصرة التعليمي لاستقبال حالات الحمى النزفية"، مشيراً إلى "تسجيل إصابة واحدة في قضاء الدير، حيث تم تشكيل فريق صحي مختص لمتابعة الحالة وفحص عائلته والتأكد من خلوهم من المرض، بالإضافة إلى القيام بتعفير وتعقيم أجزاء منزل المصاب".وأوضح، أن "صحة البصرة، أعدت خطة منذ أكثر من شهرين، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقائية لمواجهة مرض الحمى النزفية بعد إعلان وزارة الصحة بتسجيل حالات إصابة في وسط العراق".وأشار، إلى أن "الخطة تضمنت، قيام شعبة الوقاية الصحية في قسم الصحة العامة بحملات توعية الى الملاكات الصحية والطبية بتعريف المرض ومراحل تطوره وأسباب الإصابة به والوقاية منها وطرق العلاج، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية للملاك الصحي والطبي وللقطاعات الصحية كافة، واستخدام الوسائل الصحية في مكافحة وتجنب الإصابة بالمرض وكيفية رصد حالات الذبح العشوائي في محلات الجزارين في عموم محافظة البصرة".وعن الإجراءات المتخذة بحق اصحاب الذبح العشوائي، أكد النزال، على "تشكيل لجنة خاصة مكونة من دائرة صحة البصرة والبلدية والقوات الأمنية في مديرية شرطة البصرة وشعبة الرقابة الصحية ولجنة من مستشفى البيطرة، بهدف تسجيل ورصد المخالفات وحالات الذبح العشوائي من قبل الجزارين ومراقبة محلات الجزارة ومحاسبة المخالفين".وتابع، أن "اجتماعاً عقد مع مدراء المستشفيات والمؤسسات الصحية كافة والأطباء وخلية الأزمة ومديرية شرطة البصرة والمؤسسات المهنية لمواجهة هذا المرض والتأكيد على طرق الوقاية منه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته".ولفت، إلى "توجيه كتاب رسمي إلى محافظ البصرة بالإجراءات المطلوبة لمكافحة المرض وتعميمها على المؤسسات كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: إصابة واحدة سجلت بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: إصابة واحدة سجلت بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).