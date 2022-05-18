إسرائيل تدرس خيار استخدام سلاح الطيران .. بعد فشل دخولها لمخيم جنين

2022/05/18 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم أمس ، (الثلاثاء 17 أيار 2022)، أثناء زيارته لقاعدة فرايم العسكرية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، دعوة صريحة ومباشرة لقوات الجيش بقتل كل من يشتبه به بمحاولة تنفيذ عملية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين الإسرائيليين، بكل أنواع الأسلحة، وهو ما يعتبر تفويضاً مباشراً من أعلى هرم المؤسسة السياسية في إسرائيل لممارسة الإعدامات الميدانية حتى بدعوى الاشتباه.

القلق الإسرائيلي يتمثل في عدم نجاعة الخطط العسكرية التي أُقرت مؤخراً ، لاحتواء الوضع المتوتر في جنين، التي باتت تمثل ساحة استنزاف للجيش، ففي بداية الأمر فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً على المدينة، ولكنه لم ينجح في وقف موجة العمليات التي كان آخرها عملية “إلعاد” التي أوقعت 3 قتلى من الإسرائيليين في 5 مايو/ أيار 2022.

تباعاً قررت إسرائيل الدخول للمدينة عبر قوات خاصة لاعتقال المطلوبين، أو لتنفيذ عمليات هدم منازل منفذي العمليات، ولكنها في كل مرة تواجه تصدياً من المقاومين الفلسطينيين لهذه القوات، دون أن تحقق إسرائيل أهدافها من هذه العمليات الخاصة.

منظومة الأمن في إسرائيل لم تعد تحتمل استمرار الوضع الراهن بهذا الشكل؛ لذلك تطرح فكرة توسيع رقعة الاشتباكات مع الفلسطينيين عبر اللجوء لأساليب الاغتيال من الجو عبر سلاح الطيران، وهذا أمر يعني الرغبة لدى الجيش في حسم سريع لهذه المواجهة في مدينة جنين بشكل خاص ، خشية أن تتحول جنين إلى ظاهرة تعمم في كافة مناطق الضفة الغربية، وبالتالي رفع كلفة التحديات أمام الجيش الذي قد يضطر إلى شن عملية موسعة كالسور الواقي2 ؛ مما يعني خسائر أكبر في قوات الجيش؛ لأنها ستضطر إلى الدخول في أزقة المخيمات لتفكيك الخلايا العسكرية”.

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