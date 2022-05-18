2022/05/18 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مختصون اليوم الأربعاء، أن موجة جديدة من الغبار ستضرب مناطق العراق مجدداً.ونقل المتنبئ الجوي صادق عطية عن هيئة الانواء الجوية، ان “موجة جديدة من الغبار وموجات الغبار متوقع ان تبدأ خفيفة يوم السبت، وتزداد كثافتها خلال مساء السبت، وبداية الموجة ستكون من جهة شرق سوريا ثم تندفع نحو مدن غرب وشمال […]

ظهرت المقالة الغبار يجثم على صدور العراقيين..



جولة جديدة للعواصف تجتاح البلاد أولاً على ايرث نيوز.

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