مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من الدوري....فما السبب؟

2022/05/18 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور بأنّ فريقه لن يلعب مبارياته على أرضية استاد القاهرة بعد الآن، لافتاً إلى أنّهُ قد طلب من الجهات المعنية اختيار ملعب جديد يحتضن مباريات الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري المصري

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