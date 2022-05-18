"أعداد مهولة" على الطريق.. حقيقة هروب أسراب القرود من الأردن إلى العراق

2022/05/18 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع العواصف الترابيّة، التي تضرب بلداناً من الشرق الأوسط، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر، حسب ناشريه، قروداً تتجه من الأردن إلى العراق هربا من العاصفة.

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