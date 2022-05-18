الغزي: إنشاء ساحات الترحيب في المنافذ الحدودية يسهم في تبسيط الإجراءات ويَحدُّ من الفساد

2022/05/18 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، أن التوجه نحو إنشاء ساحات التوحيد الكبرى المشتركة بين هيئة المنافذ الحدودية، والهيئة العامة للجمارك، والشركة العامة للموانئ العراقية، عبر النافذة الواحدة، سيسهم في تبسيط الإجراءات المتخذة واختزال الوقت والحد من حالات الفساد.وأضاف الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بالإعداد لإنشاء ساحة الترحيب […]

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