تفاصيل لقاء الكاظمي والسفير الإيراني الجديد

2022/05/18 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى العراق، اليوم الأربعاء، على عمق العلاقة بين العراق وإيران.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتطويرها بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وعبّر الكاظمي بحسب البيان عن "تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة، وأكد على أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة".

من جانبه، أشاد السفير الإيراني بـ"جهود الكاظمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد".

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