تحذير من محاولات لإشعال فتنة بين الأطراف الشيعية في العراق

2022/05/18 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد حذر الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، من سعي أطراف خارجية لجر الشارع الى الصدام المسلح بين الأطراف الشيعية.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك اطراف خارجية تعمل منذ وقت طويل على اشعال الفتنة بين الأطراف الشيعية من خلال جرها الى الصدام المسلح".

وأضاف ان "كل هذه المحاولات فشلت، وهي تعمل الان من جديد على اشعال اقتتال شيعي – شيعي"، مشيرا الى ان "هناك عقلاء هم دائما ما يخمدون أي فتنة تحاول هذه الأطراف الخارجية اشعالها من أجل الفوضى في العراق".

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