مختص: البرلمان يتحدى المحكمة الاتحادية باقتراح قانون جديد للغذاء

2022/05/18 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..اعتبر الخبير القانوني محمد جمال، الأربعاء، أن القانون الجديد للأمن الغذائي المقر من قبل اللجنة المالية هو تحد للقضاء العراقي.وقال جمال في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “القانون الجديد تحدي لقرار المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد رفضت وألغت القانون المعد من قبل الحكومة”.وأضاف أن “أي قانون فيه جنبة مالية سيتم […]

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