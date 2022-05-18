صور: أمين بغداد الجديد يتسنم منصبه ويصدر أولى توجيهاته

2022/05/18 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد الجديد يتسنم منصبه ويوجه بحملة كبرى لتنظيف وغسل الشوارع بغداد ١٨-٥-٢٠٢٢ اعلنت امانة بغداد تسنم المهندس عمار موسى كاظم وكيل امانة للشؤون البلدية مهام امين بغداد وكالة ، موجهاً بتنفيذ حملة كبرى لغسل وتنظيف الشوارع بناءً على توجيهات رئيس الوزراء .وذكر بيان للامانة ان ” امين بغداد الجديد وبحضور وكيلا امانة بغداد […]

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