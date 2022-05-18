محمود المشهداني يصدر بيان لتوضيح تصريحاته الأخيرة بخصوص المرجعية الدينية

2022/05/18 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر النائب محمود المشهداني،

الاربعاء، بيانا لتوضيح تصريحاته

الأخيرة بخصوص ازمة الانسداد السياسي

وربطها بالمرجعية الدينية.

وقال المشهداني في بيان صحفي، "اولا

وقبل كل شيء نحن نقدر ونحترم مراجعنا

الكرا

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