2022/05/18 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بالتزامن مع العواصف الترابيّة، التي تضرب بلداناً من الشرق الأوسط، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر، حسب ناشريه، قروداً تتجه من الأردن إلى العراق هربا من العاصفة.لكن هذه الفيديو في الحقيقة مصوّر في السعودية عام 2017 على طريق المدينة – مكّة، في مشهد يتكرّر هناك.ويُظهر الفيديو عشرات القردة […]

ظهرت المقالة “أعداد مهولة” على الطريق..



حقيقة هروب أسراب القرود من الأردن إلى العراق أولاً على ايرث نيوز.

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