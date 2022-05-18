رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة: المتضررون من جرائم داعش لا يمكن أن يتحملوا التهميش والإقصاء

2022/05/18 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش في العراق كريستيان ريتشر، خلال كلمة له للمؤتمر الثاني لحوار الأديان، وحضره مراسل وكالة “خبر برس” (واخ): ان “المتأثرين من جرائم الإرهاب لا يمكن أن يتحمّلوا التهميش والإقصاء داخل مجتمعاتهم”.



مشددا على “ضرورة التحقق للوصول الى الحقائق ومساءلة الذين ارتكبوا الجرائم”.



ومؤكداً “ضمان أن لا يتم الإتهام الخاطئ من الذين لا يرتكبونها”.



مضيفاً أن “هذه المبادئ الأساسية هي التي يسعى فريق التحقيق لتحقيقها”.

داعيا “المؤتمرين الى التداول فيما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد وتمكين الأشخاص المتضررين في المجتمع لتقديم إفادتهم من خلال عملية المساءلة”.



مشيرا الى أنه “خلال الأسبوع الماضي زرنا المانيا، وكنّا مشاركين في حدث يضم جميع القادة من دول عدّة، وكان الحدث ضم العديد من الطوائف والقادة الدينيين وفي جو يسوده الأمن والسلام، واشترك الجميع بالصفات البشرية أكثر من التي نعيها”.



آملا “أن يتمكن المؤتمرون خلال حدث اليوم الوصول الى نتائج مثمرة”.

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