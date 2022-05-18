انتخابات لبنان النيابية.. هذه نسب الاقتراع في الدوائر الـ15

2022/05/18 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُسمت نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية في 17 مايو/أيار ينسبة اقتراع شكلت 49.68% في الدوائر الإنتخابية الـ15.

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