امين بغداد الجديد يتسنم منصبه ويصدر أول توجيه

2022/05/18 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، تسنم عمار موسى كاظم وكيل امانة للشؤون البلدية مهام امين بغداد وكالة ، موجهاً بتنفيذ حملة كبرى لغسل وتنظيف الشوارع بناءً على توجيهات رئيس الوزراء .

وذكر بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم) ان "امين بغداد الجديد وبحضور وكيلا امانة بغداد للشؤون الفنية والادارية عقد اجتماعاً مع المدراء العامين لدوائر امانة بغداد وشدد على الاستجابة السريعة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء اثناء زيارته لمقر امانة بغداد هذا اليوم ، والتي تعد الاولى من نوعها بتاريخ بغداد"، مؤكداً "دعمه لهذه المؤسسة المهمة التي تهدف لتقديم الخدمات واعمار وتطوير العاصمة بغداد ".

واضاف البيان ان " امين بغداد اكد بان هناك مرحلة جديدة وتحدي جديد امام امانة بغداد لادارة واقع الخدمات بشكل افضل والارتقاء بواقع العاصمة بغداد من خلال ملفات عديدة ابرزها ادارة النفايات واتخاذ الاجراءات السريعة للنهوض بواقع النظافة ".

واشار الى ان "اعمال التطوير والاعمار والاكساء مستمرة في جميع احياء مدينة بغداد وسنعمل بروح الفريق الواحد من اجل تطوير واقع العاصمة بغداد ".

وتابع ان " هناك دعم كبير من لدن رئيس الوزراء لانجاح مؤسسة امانة بغداد وتهيئة جميع متطلبات خدمة مدينة بغداد واهلها الكرام الى جانب دعم امين عام مجلس الوزراء ودوره في تسهيل مهام العمل المرتبطة بالوزارات الاخرى ".

كما وجه امين بغداد "جميع المدراء العامين بالتواجد الميداني لمتابعة واقع الخدمات وتنفيذ اعمال خدمية نموذجية ترتقي ومتطلبات المواطنين"، موجها "بتخصيص رقم هاتف للاتصال المباشر لكل مدير عام يتم نشره في وسائل الاعلام وعبر البوسترات في مداخل الدوائر ليكون مصدر مهم للمواطنين للابلاغ عن اية حالة ابتزاز قد يواجهوها وتخويل مدراء الدوائر اتخاذ الاجراءات العقابية والقانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ".

وبين ان " على جميع الدوائر العمل كخلية نحل والاستمرار بتنفيذ حملات النظافة وعلى مدار 24 ساعة وضمن اربع نوبات عمل وتنفيذ حملات الغسل المكثفة عقب انتهاء العواصف الترابية ".

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