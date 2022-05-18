أمين بغداد الجديد يتسنم منصبه ويوجه بتنفيذ حملة كبرى لتنظيف وغسل الشوارع

2022/05/18 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتسنم أمين بغداد الجديد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء منصبه، فيما وجه بتنفيذ حملة كبرى لتنظيف وغسل الشوارع بناءً على توجيهات رئيس الوزراء.وقال بيان صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد إن المهندس عمار موسى كاظم وكيل امانة للشؤون البلدية تسنم مهام أمين بغداد وكالة وعقد اجتماعاً مع المدراء العامين لدوائر امانة بغداد وشدد على الاستجابة السريعة لتوجيهات رئيس الوزراء اثناء زيارته لمقر امانة بغداد هذا اليوم، والتي تعد الأولى من نوعها بتاريخ بغداد"، مؤكداً دعمه لهذه المؤسسة المهمة التي تهدف لتقديم الخدمات واعمار وتطوير العاصمة بغداد ".وأضاف البيان، أن " أمين بغداد أكد بأن هناك مرحلة جديدة وتحدي جديد أمام امانة بغداد لإدارة واقع الخدمات بشكل أفضل والارتقاء بواقع العاصمة بغداد من خلال ملفات عديدة ابرزها إدارة النفايات واتخاذ الإجراءات السريعة للنهوض بواقع النظافة ".وأشار إلى أن " اعمال التطوير والإعمار والإكساء مستمرة في جميع أحياء مدينة بغداد وسنعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير واقع العاصمة بغداد ".وتابع أن " هناك دعماً كبيراً من لدن رئيس الوزراء لإنجاح مؤسسة امانة بغداد وتهيئة جميع متطلبات خدمة مدينة بغداد واهلها الكرام إلى جانب دعم أمين عام مجلس الوزراء ودوره في تسهيل مهام العمل المرتبطة بالوزارات الأخرى ".كما وجه أمين بغداد جميع المدراء العامين بالتواجد الميداني لمتابعة واقع الخدمات وتنفيذ اعمال خدمية نموذجية ترتقي ومتطلبات المواطنين ، وكذلك وجه بتخصيص رقم هاتف للاتصال المباشر لكل مدير عام يتم نشره في وسائل الإعلام وعبر البوسترات في مداخل الدوائر ليكون مصدر مهم للمواطنين للإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يواجهوها وتخويل مدراء الدوائر اتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ".وبين أن " على جميع الدوائر العمل كخلية نحل والاستمرار بتنفيذ حملات النظافة وعلى مدار 24 ساعة وضمن أربع نوبات عمل وتنفيذ حملات الغسل المكثفة عقب انتهاء العواصف الترابية ".

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