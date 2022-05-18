الكاظمي يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية ويؤكد على عمق العلاقة بين البلدين

2022/05/18 | 18:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واخ

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ): أن “الكاظمي استقبل اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتطويرها بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع”.

وعبّر الكاظمي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهماته الجديدة.



مؤكداً على أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة”.

من جانبه، أشاد السفير الإيراني بجهود الكاظمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والأصعدة.

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