البقع الصبغية في الجسم.. أسبابها وطرق علاجها

2022/05/18 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعد البقع الصبغية من أكثر المشاكل الجمالية، التي تؤرق الأشخاص خاصة النساء، كونها تفسد مظهر بشرتها وتجعلها تبدو في مرحلة عمرية أكبر وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن البقع الصبغية ترجع غالبا إلى كثرة التعرض لأشعة الشمس على مدى عدة سنوات بسبب حمامات الشمس المكثفة مثلا؛ حيث تتسبب أشعة الشمس في زيادة […]

ظهرت المقالة البقع الصبغية في الجسم..



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