المشهداني يصدر توضيحا حول تصريح أثار الجدل

2022/05/18 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعروف من العتاب يكون من المحب للمحبوب ومن الصغير على الكبير.

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