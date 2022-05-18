ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية يثير تفاعلا

2022/05/18 | 18:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ظهور زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية إلى إسبانيا برفقة زوجها ردود فعل واسعة على تويتر، الثلاثاء

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