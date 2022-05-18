ما حدود أزمة القمح العالمية؟.. دولة واحدة تمتلك مخزونا لمدة عام

2022/05/18 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، باتت أوكرانيا وروسيا أكثر الدول المنتجة للقمح.وشكلت أوكرانيا في السنوات الأخيرة ما بين 12 إلى 13% من إجمالي صادرات القمح العالمية.

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