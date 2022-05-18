الزاملي: على النواب الإلتزام بإنتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية

2022/05/18 | 18:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، بانتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية والتزام حضور النواب فيها.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقته (خبر برس) “واخ” إن “الزاملي أنهى جولته لحسم اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت في اللجان النيابية، من خلال عقد سلسلة اجتماعات افتتاحية لجميع اللجان الدائمة في مبنى المجلس”.

وأضاف، أن “النائب الأول ترأس الاجتماعات الأولى لتسع لجانٍ نيابية وهي كل من: (لجان الزراعة والمياه والأهوار، التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، الثقافة والسياحة والاعلام، الشباب والرياضة، الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، الصحة والبيئة، المرأة والأسرة والطفولة، لجنة الهجرة والمهجّرين والمصالحة المجتمعية، والأوقاف والعشائر)، حيث جرى اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت”.

وبيّن الزاملي وفقاً للبيان إلى أن “المرحلة المقبلة، مفصلية وحسّاسة ومهمة للغاية، لا تتحمل الاخفاقات، وتتطلب منّا تظافر الجهود لتلبية احتياجات الشعب ومصلحة البلاد”.



ودعا الجميع الى تفعيل مهماتهم النيابية بكل حرص وفاعلية وكفاءة عالية، وموجهاً بانتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية بدءاً من اليوم الأربعاء، والتزام النواب فيها، اضافة الى اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام الداخلي”.

وتطرق الزاملي، بحسب البيان، الى جملة من الأمور، منها تأكيده اهمية الرقابة على السلطة التنفيذية، والمحافظات والدوائر التابعة لها، والتفاصيل المتعلقة بالأسئلة والإستضافة والإستجواب، وفقا للصلاحيات الممنوحة.



مشدداً على ضرورة رسم سياسة استراتيجية شاملة لتطوير كافة المفاصل الحكومية، والتركيز على متابعة تنفيذ القوانين وتنمية القطاعات الزراعية والسياحية، سيما الدينية منها وتنظيم ملف المياه، ومراجعة السياسة الصحية والبيئية للبلاد”.

وأشار الزاملي إلى “أهمية التوجه نحو مراقبة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين جميع المحافظات، والإهتمام اللازم بالمؤسسات الرياضية وتطويرها، ودعم القرارات التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل الجاد للإسراع في إنهاء ملف النازحين بالتنسيق مع الحكومة”.

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