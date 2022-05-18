2022/05/18 | 18:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H4Lhu89Qo8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. وزير الصحة يؤكد ارتفاع أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. وزير الصحة يؤكد ارتفاع أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).