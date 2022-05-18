2022/05/18 | 18:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t4-FHXTNu4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحمى النزفية كابوس يحصد أرواح العراقيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحمى النزفية كابوس يحصد أرواح العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).