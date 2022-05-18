موعد اجتياح

2022/05/18 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، من موجة غبارية جديدة في العراق.

وقالت الهيئة، في النشرة الصادرة من قسم التنبؤ الجوي، وتلقتها (بغداد اليوم)، إن "موجة جديدة من الغبار وموجات الغبار متوقع حصولها خفيفة يوم السبت المقبل"، مشيرة إلى إنها "ستزداد كثافتها خلال مساء اليوم ذاته".

وأوضحت الهيئة، إن، "بداية الموجة ستكون من جهة شرق سوريا ثم تندفع نحو مدن غرب وشمال غرب البلاد بعد ظهر السبت أو مساءً، ثم تدريجيا تندفع نحو باقي المدن"، مبينة إنه "لغاية ألان متوقع أن يكون الغبار كثيفاً ويشمل كافة المدن مساء السبت وكذلك الأحد والاثنين".

وتابعت، إنه "بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة ينتج عنها فوارق حرارية وانخفاض درجات الحرارة بتطرف مابين السبت والأحد يصل لـ 8 درجات مئوية في بعض الأماكن"، لافتة إلى إن "مدن الوسط والفرات الأوسط وجنوب غرب البلاد هي الأكثر تعرضا لكثافة الغبار ولا يعني ذلك عدم شمول باقي المناطق بالغبار".

أما عن التحذيرات بشأن الموجة، دعت الهيئة إلى "عدم السفر براً، وتوقف الرحلات يكون حسب حالة الطقس في المطارات"، كما إنه " على مرضى الحساسية والربو اخذ الاحتياطات اللازمة، عدم التعرض المباشر للغبار والتزام المنازل إلا للضرورة، مع الملاحظة انه ربما يكون هناك تغيير أو تقلبات في الحالة الجوية.

ويوم الاثنين الماضي، تسببت عاصفة رملية قوية في العراق بإغلاق العديد من المدارس والجامعات والمكاتب وتعليق الرحلات الجوية في مطارات بغداد والنجف والسليمانية.

وغطّت طبقات الرمال الصفراء المباني والسيارات المتوقفة في الشوارع وأثاث المنازل، في حين حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.

وضربت عاصفة رملية واحدة على الأقل العراق كل أسبوع على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث كانت الأخيرة هي العاصفة الثامنة منذ منتصف نيسان/ ابريل الماضي، والتاسعة قادمة بحسب تحذير نشرة الأنواء الجوية.

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