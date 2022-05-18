ائتلاف المالكي يرد على إدراج البرلمان للدعم الطارئ: لن يمر ومخالف دستوريا

2022/05/18 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد أمين عام حركة بداية المؤتلفة مع ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، اليوم الأربعاء، أن قانون الدعم الطارئ لن يمر خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الخميس، فيما بين الأهداف وراء إصرار رئاسة مجلس النواب على تمريره.وقال أبو رغيف في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “إصرار مجلس النواب على […]

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