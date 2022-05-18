المشتركة تحدد نسب إنجاز المانع الأمني في الحدود العراقية - السورية

2022/05/18 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، نسب إنجاز المانع الأمني على الحدود العراقية - السورية، فيما كشفت عن تفاصيل زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الحدود إلى القاطع الغربي للحدود. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء، تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الحدود تفقدا القاطع الغربي للحدود العراقية - السورية لفحص المنظومة الامنية الخاصة بحماية الحدود وغلق كافة الثغرات التي تحاول عصابات داعش الارهابي استغلالها ولمنع دخول المتسللين الاراضي العراقية".وأضاف، أن "الحدود الفاصلة العراقية - السورية يبلغ طولها 610 كم"، مبينا أن "الزيارة تعد عامل ضغط على العصابات الاجرامية لملاحقتها ومنع اي حركة امداد لها من خلال احكام سيطرتنا على الحدود". وأشار إلى أن "القوات الامنية تقوم بعمل وجهد كبيرين باستكمال غلق الثغرات بالصبات الكونكريتية والاسلاك الشائكة، والابراج والكاميرات الحرارية التي انتشرت بصورة كبيرة"، لافتا الى أن "الحدود أصبحت امنة من خلال قطع الامداد على الارهابيين وعدم تمكنهم من الدخول والتأثير على الوضع الامني". وتابع، أن" المانع الامني أنجز بنسبة 95% وهو في المراحل الاخيرة لاكماله". ووصل نائب العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، الى الحدود العراقية - السورية للاطلاع على منظومة التحصينات الهندسية.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وصل اليوم إلى القاطع الغربي للحدود العراقية - السورية"، مبيناً، أن "الشمري اطّلع على إكمال منظومة التحصينات الهندسية للحدود الدولية".وأضاف البيان، أن "منظومة التحصينات الهندسية للحدود جاءت لغرض منع تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الدولية".

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