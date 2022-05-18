نائب يدعو تضمين حقوق المتقاعدين والرعاية الإجتماعية ضمن قانون الأمن الغذائي

2022/05/18 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

دعا رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي بتضمين حقوق المتقاعدين وزيادة رواتبهم وتضمين تخصيصات الى الرعاية الإجتماعية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقرر عرضه للقراءة الأولى في جلسة البرلمان يوم غد.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن “الحالة المادية والمعيشية لفئة المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الإجتماعية ضعيفة جداً ولا تنسجم مع حجم التضحيات التي قدّموها للعراق، خصوصا أن رواتبهم لم تحصل عليها زيادة منذ سنوات طويلة، بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي خلال العام السابق والذي أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع وخفض من قيمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطن العراقي”.

واضاف الدهلكي، ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتصدى بالدرجة الأساس للجوانب المعيشية لفئات المجتمع، بالتالي فإن دعم الشرائح الضعيفة غير القادرة على مواجهة تحديات الحياة ينبغي أن يكون له الأولوية في القانون الذي تبناه مجلس النواب على اعتبار أن الإضطرابات الاقتصادية تنعكس بشكل كبير على الطبقات الهشّة ويرفع من مستوى الفقر في الشعب العراقي”.

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